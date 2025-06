Al via “Sport di tutti – Carceri”, il progetto socio-sportivo che coinvolge i detenuti della casa circondariale di Vibo Valentia

Un’opportunità concreta per riscoprire, attraverso l’attività sportiva, i valori positivi: rispetto delle regole, collaborazione, impegno e resilienza. Su questo principio è partito ufficialmente il progetto “Sport di tutti – Carceri” presso la casa circondariale di Vibo Valentia con l’Asd Libertas Serra San Bruno che, in collaborazione con altre associazioni sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di volontariato della provincia di Vibo Valentia, hanno avviato il progetto nel mese di maggio per alcuni detenuti, maschi e adulti, della casa circondariale.

Con il progetto “Sport di Tutti – Carceri”, promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, per tramite del Dipartimento per lo Sport e realizzato in collaborazione con “Sport e Salute”, lo sport diventa strumento per creare, all’interno degli istituti penitenziari, momenti di aggregazione, abbattere le barriere, favorire la reintegrazione sociale e mezzo di rieducazione per la popolazione detenuta sia adulta sia minorile.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dai protocolli d’intesa sottoscritti con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e con il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e gli obiettivi principali sono creare un’alternativa concreta in cui lo sport aiuta i soggetti fragili a riscattarsi e a migliorare la propria salute psico-fisica, creando un ponte tra carcere e società attraverso attività sportive e programmi di reintegrazione e inclusione.

Il progetto, a Vibo Valentia, prevede lo svolgimento delle discipline di calcio, karate e fitness, a cura del professor Bruno Nardo, ormai al suo quarto progetto all’interno della Casa Circondariale, e dal professor Elia Donato con il tecnico Antonio Facciolo. Prevista, anche, un’attività di formazione che permetterà ai partecipanti, di diventare personal trainer e che sarà gestita dai formatori del Centro Nazionale Sportivo Libertas Aps, oltre che, corsi di BLSD – corsi di primo soccorso con utilizzo di defibrillatori – a cura della Prociv Augustus Vibo Valentia e da attività integrative con vari professionisti (nutrizionisti, psicologi, ecc…).

“Sin da subito abbiamo dato disponibilità e collaborazione per l’ottima riuscita di questo progetto – dichiara la dottoressa Angela Marcello, direttrice della casa circondariale – perché rappresenta un indubbio percorso educante che permette a queste persone di mettersi in gioco. La casa circondariale è aperta ad iniziative similari”.

“Il progetto rappresenta una grande opportunità per il reintegro nella società civile per i detenuti – afferma Francesco De Caria, presidente della Libertas Serra San Bruno e manager sportivo affermato a livello nazionale – ed abbiamo voluto fortemente attivarlo insieme ad altri Enti che sono Asd San Bruno, Asd Shanti 1985, Il Centro Regionale Sportivo Libertas Calabria e la Prociv Augustus Vibo Valentia. Spesso si tende a giudicare con troppa superficialità i detenuti che hanno sbagliato nelle loro vite – prosegue De Caria – ma è importante ridare loro il senso di quello che è bene e il valore delle norme anche attraverso lo sport”. Un ringraziamento speciale è stato espresso anche alla dottoressa Marcello, alla dottoressa Lagana ed alla dottoressa Carone, che, con tutto il personale della Polizia penitenziaria, sostengono le attività del progetto.