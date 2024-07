Al via “Serra d’estate 2024”: divertimento e cultura per residenti e turisti

Sport, musica, arte, cultura, spiritualità, momenti di confronto. Un mix accattivante quello proposto nella rassegna estiva promossa dall’Amministrazione comunale per allietare il periodo estivo di chi ha scelto di ammirare le bellezze e i paesaggi di Serra San Bruno. L’iniziativa “Serra d’estate 2024, tra Arte e Musica”, partita a metà luglio e che si concluderà a ottobre con la “Festa del fungo”, vuole offrire eventi per tutti i gusti garantendo non solo divertimento e spensieratezza ma anche spunti per approfondite riflessioni. Dunque, come spiegano gli amministratori, “il ricco programma” animerà la cittadina della Certosa grazie alla collaborazione con le associazioni, le congreghe e le attività presenti sul territorio e consentirà di vivere un’estate indimenticabile tra arte, musica e tradizioni”. “Le manifestazioni musicali, culturali e sportive – precisano gli organizzatori – sono pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età, creando un ambiente inclusivo e accogliente per residenti e visitatori. Il programma estivo di quest’anno è particolarmente significativo in quanto si inserisce nel contesto delle celebrazioni in preparazione al Giubileo 2025, con eventi che mettono in luce la figura di San Bruno e il suo ruolo nella storia e nella spiritualità della nostra città”. Particolarmente intense le iniziative nel mese di agosto: praticamente ogni giorno ci sarà un appuntamento da seguire in un contesto accogliente, sereno e gioioso.