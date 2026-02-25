Al via RECAPP CAL, il progetto sperimentale per ridurre i divari apprenditivi tra gli studenti calabresi e quelli del resto d’Italia

In prossimità delle prove Invalsi, che a breve coinvolgeranno gli studenti italiani di ogni ordine e grado, la Regione Calabria dà il via al progetto sperimentale nazionale volto a ridurre i divari apprenditivi tra gli studenti calabresi e quelli del resto d’Italia. È stata, infatti, presentata ai dirigenti scolastici calabresi la piattaforma messa a punto per l’attuazione del progetto RECAPP CAL, promosso dalla Regione Calabria e ideato dalla europarlamentare di Forza Italia, Giusi Princi, quando ricopriva il ruolo di vicepresidente della Regione con delega all’Istruzione e che oggi continua a seguire in qualità di componente del Comitato tecnico-scientifico.

Il progetto è finalizzato a potenziare le competenze di base degli studenti calabresi in italiano e matematica. Oggi nella piena fase attuativa, RECAPP CAL vede coinvolti, quali partner istituzionali e scientifici, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, il sistema universitario calabrese (Università della Calabria, Università Magna Graecia e Università Mediterranea), l’Università Bocconi e l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Il progetto coinvolge 140 Istituti scolastici calabresi di primo e secondo grado, individuati da Invalsi e Università Bocconi sulla base degli esiti delle più recenti rilevazioni nazionali, e prevede 200 ore di potenziamento nelle discipline di italiano e matematica. La piattaforma digitale, appositamente realizzata per raccogliere e monitorare i risultati dei test somministrati agli studenti coinvolti, è stata illustrata nel corso di due incontri online ai quali hanno partecipato, oltre all’On. Princi, anche l’Assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli che ha dimostrato interesse a implementare la misura anche per i prossimi anni, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Loredana Giannicola, i dirigenti scolastici degli Istituti interessati e i referenti degli enti coinvolti.

Nel corso delle riunioni sono state approfondite le funzionalità operative della piattaforma ed è stato dato spazio ai quesiti posti dagli istituti, per un confronto chiaro e diretto sulle modalità di attuazione del progetto.

Finanziato dal Dipartimento Istruzione della Regione Calabria con circa 6 milioni di euro, RECAPP CAL si svilupperà per un biennio e, in caso di esito positivo dei risultati, verrà assunto, in accordo con l’Invalsi, come prototipo nazionale da replicare in quelle regioni caratterizzate da divari dei livelli apprenditivi degli studenti rispetto allo standard nazionale.

“La Calabria – afferma Princi – sta dimostrando di poter guidare un percorso di innovazione didattica fondato su metodo, ricerca e visione strategica. RECAPP CAL non è soltanto un progetto sperimentale, ma un’azione strutturata che integra analisi dei dati, potenziamento mirato delle competenze e collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo i divari apprenditivi e contrastare la dispersione scolastica. Da calabrese – prosegue l’eurodeputata -, sento forte la responsabilità di prendermi cura dei nostri ragazzi, che rappresentano il presente e il domani della nostra terra: valorizzarne i talenti e rafforzarne le competenze significa dare alla Calabria nuove opportunità di crescita e sviluppo. Anche per questo, in qualità di componente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo – conclude -, continuo a lavorare affinché le politiche educative siano sempre più attente ai territori e capaci di sostenere concretamente le giovani generazioni”.