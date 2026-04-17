Al via per la Puliservice la semifinale playoff

L’attesa gara due del Boccioni non ha avuto luogo.

Le ragazze della Puliservice Reggio Calabria passano avanti nel tabellone playoff dopo aver superato nella gara di andata del quarto di finale l’Avolio di Castrovillari (1-3) che, a causa di un incidente che ha paralizzato l’autostrada, non è riuscita da arrivare al Palasport reggino.

Un vero peccato per entrambe le formazioni non poter completare il quarto di finale playoff.

Dopo aver atteso le decisioni degli organismi competenti, oggi, le amaranto possono preparare un ardua semifinale al meglio delle tre partite.

Alle 19 al Boccioni, inizia la serie contro un avversario già affrontato sia in Coppa che in campionato.

Le ragazze di Franco Giglietta, infatti, sfideranno l’Arpaia Lamezia, team, che, tra le mura amiche del PalaGatti riuscì, proprio durante la Coppa Calabria Memorial Sorrenti a battere le amaranto.

Veemente fu la reazione reggina nella sfida di ritorno.

Gara 2 è prevista per il 26 aprile alle 20.30 al PalaGatti.

Eventuale terza gara il 9 maggio sempre al Boccioni.

Dall’altra parte del tabellone, invece, si giocherà la serie tra le campionesse di Coppa Calabria, Pallavolo Rossano, contro Scorte Tecniche Cutro.