Al via l’evento “Eolie Music Festival”

“Eolie Music Festival”, uno spettacolo sospeso tra cielo e mare. Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio dell’evento dell’estate 2021: musica e spettacolo rigorosamente dal vivo nelle acque delle Isole Eolie, grazie a un caicco fruibile dalle motonavi della compagnia vibonese “Savadori navigazione”. L’ultimo week-end del 26 e 27 giugno vedrá artisti del calibro di “Baciamo le mani”, “Willy Peyote”, “Samuel Bandakadabra” e poi ancora “Samuel – DjSet”, “The Winstones” e infine i “Negrita”. Il palco, come detto, sarà un caicco da dove si esibiranno tutti gli artisti, con una platea composta da una flotta di barche. Il suono verrà trasmesso da casse posizionate su natanti sparsi su tutto lo specchio d’acqua antistante ed i tickets verranno venduti solo per la metà della capienza della motonave. In conclusione, il programma prevede la partenza dal porto di Tropea alle ore 9 con arrivo a Lipari alle ore 11:15con una sosta di 3 ore circa; alle 14:30 partenza da Lipari in direzione Salina per assistere all’inizio del concerto e poi, infine, rientrare a Tropea verso la mezzanotte.