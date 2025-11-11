Al via l’Avviso pubblico “Giovani Competenti” per il benessere e la crescita dei giovani calabresi

“Con l’Avviso pubblico Giovani Competenti la Regione Calabria compie un passo concreto e significativo a sostegno delle nuove generazioni. In un tempo in cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze si trovano spesso a fronteggiare fragilità emotive, isolamento, dipendenze e l’uso distorto dei social media, è nostro dovere offrire strumenti e opportunità che li aiutino a crescere in modo sano, consapevole e resiliente”. È quanto afferma l’assessore all’Istruzione, Spot e Politiche giovanili della Regione Calabria, Eulalia Micheli in merito alla pubblicazione dell’Avviso pubblico “Giovani Competenti”, un’iniziativa, con il sostegno del Fondo nazionale per le politiche giovanili, pensata per rafforzare il benessere psicofisico, relazionale e sociale dei giovani calabresi.

“Questa iniziativa – prosegue Micheli – non è soltanto un bando di finanziamento: è un investimento sul futuro della Calabria. Vogliamo promuovere relazioni rispettose, stili di vita equilibrati e percorsi educativi che rafforzino la fiducia dei giovani nelle proprie capacità e nel valore della comunità, capaci di accompagnare i ragazzi e le ragazze verso un futuro più equilibrato e inclusivo”.

Le progettualità che verranno presentate dovranno rivolgersi ai giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni e potranno includere attività di “peer education” (metodo che sfrutta le conoscenze e le esperienze condivise tra membri di un gruppo di pari per facilitare l’apprendimento e promuovere il benessere, ndr), percorsi di formazione rivolti agli adulti significativi, iniziative di educazione alla cittadinanza digitale e al benessere psicosociale, esperienze outdoor e azioni di ascolto e supporto tra pari.

L’Avviso è rivolto alle associazioni di categoria del Terzo Settore operanti in ambito culturale, sociale, educativo o giovanile, iscritte al RUNTS e con sede in Calabria, nonché alle istituzioni scolastiche del territorio. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 538.000 euro, con un contributo massimo di 10.000 euro per ciascun progetto.

“Invito tutte le realtà interessate – conclude l’assessore Micheli – a cogliere questa opportunità e a presentare proposte innovative e inclusive. La Regione sarà al loro fianco per accompagnare i nostri giovani verso un futuro più forte, più consapevole e più giusto”.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma https://documentale.regione.calabria.it/portale, a partire dalle 12.00 dell’11 novembre e fino alle ore 12.00 del 5 dicembre.