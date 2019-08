Al via la rassegna “E…State a Stefanaconi”

Un ricco cartellone di eventi accompagnerà l’“E…State a Stefanaconi”. Il programma promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Consulta delle Associazioni ha preso il via ieri, con una serata all’insegna del karaoke e dell’animazione promossa dalla Scuola popolare di spettacolo di Stefanaconi (Spops), che chiuderà anche l’agosto stefanaconese con un evento, in calendario il 31 agosto, di tutto rispetto, che vedrà la partecipazione di Januaria Carito, ex concorrente di “Amici”.

Tra i tanti appuntamenti anche la riproposizione della “Settimana dell’emigrato”, che avrà inizio, il 17 agosto, con la 27esima Sagra del Pane e la Notte della Musica, curata dalla Pro loco. Altri eventi tanto attesi sono il concorso “PoesiAmo Stefanaconi” e il “Concerto di fiati” del Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia, dedicato agli emigrati. Altro significativo evento sarà “La giornata dello Sport” con il “Premio Sportivo dell’Anno”, evento che ha portato sul palcoscenico, nelle due edizioni precedenti, la Volley Tonno Callipo e la Vibonese Calcio. “Davvero un’estate ricca di serate danzanti, musicali e di intrattenimento che vedono Stefanaconi spiccare per il fermento socio-culturale che negli ultimi tempi sta dando forte dimostrazione di sana vitalità. Durante tutte le serate sarà in funzione il forno pubblico recentemente inaugurato all’interno di Villa Elena. L’evento più importante sarà quello in programma nei giorni del 26-27-28 settembre quando Stefanaconi, dove per tre giorni questo piccolo paese di Calabria si trasformerà nel ‘Mediterraneo nel Borgo’. Non sarà un evento fine a se stesso ma un progetto urbanistico, turistico, enogastronomico e culinario, unico a livello nazionale, e anche oltre”.