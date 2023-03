Al via la prima riunione pugilistica del 2023

La prima riunione pugilistica di quest’anno si svolgerà domenica alle ore 10 alla Palestra Invictus boxe club di Catanzaro lido (dopo lavoro). Sono previsti otto match di pugilato olimpico e, per la prima volta in Calabria, sei match di sparring-io (pugilato giovanile).

Il Team dell’Invictus Club Catanzaro Lido, nell’inaugurare la nuova stagione, ha espresso “grande soddisfazione per i successi ottenuti nell’anno passato, sperando che quest’anno sarà migliore di quello precedente visti i margini di miglioramento per potersi confermare a buon livello”. Le riunioni proseguiranno con l’evento organizzato dalla Pugilistica catanzarese ed anche in questa occasione non mancheranno sfide di buon livello destinate a far ulteriormente crescere l’interesse verso la nobile disciplina.