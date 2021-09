Al via la festa europea del Birdwatch

Si svolgerà sabato 2 e domenica 3 ottobre la nuova edizione dell’Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato al birdwatching, in programma in oltre 30 paesi europei e organizzato da BirdLife Europa.

Come di consueto, sarà la Lipu, partner italiano di BirdLife International, a organizzare gli eventi nel nostro Paese: le iniziative, aperte al pubblico, si terranno nelle 25 oasi e riserve gestite dall’Associazione e in altre aree protette, o ad alto valore ornitologico, scelte dai volontari delle sezioni della Lipu per la presenza di uccelli selvatici, come zone umide, fiumi, aree costiere, boschi e colline.

Grazie all’aiuto dei volontari e dello staff, i partecipanti potranno imparare a riconoscere gli uccelli: dai più comuni aironi come garzette e aironi cenerini al raro airone rosso, dai rapaci come il falco di palude e l’albanella reale ai più piccoli pettirossi, fringuelli e luì piccoli.

Come ogni anno, anche la Lipu, sul modello della citizen science, raccoglierà con tutti i partecipanti preziose informazioni su specie ed esemplari osservati, dati che confluiranno a livello europeo e costruire un quadro degli avvistamenti in Europa, in un periodo clou per la migrazione autunnale degli uccelli selvatici.

Inoltre, si svolgerà, sempre il 2 e 3 ottobre, la gara di birdwatching del “Big Day”: premi saranno conferiti ai gruppi che avvisteranno 1) il maggior numero di esemplari; 2) quello che individuerà la specie dichiarata prima dell’evento e 3) quella “segreta” (resa nota dopo l’evento). Verrà anche premiata la fotografia più bella e che racconta nel miglior modo l’Eurobirdwatch.

“L’Eurobirdwatch – dichiara Aldo Verner, presidente della Lipu – offre un contributo scientifico alla conoscenza della migrazione ma rappresenta anche una bellissima occasione di divertimento individuale e collettivo. La natura non smetterà mai di sorprendere e di affascinare, ma occorre tutelarla con attenzione. Ancora troppe sono le minacce che incombono su habitat e specie: e anche il birdwatching, praticato con regolarità, può aiutare a difendere la natura”.

In Calabria sono tre gli appuntamenti organizzati dalla Lipu, tutti domenica 3 ottobre con uscite presso:

Riserva Naturale Regionale del Lago di Tarsia e Punta Alice – Sezione organizzatrice Lipu Rende in collaborazione con Ente gestore delle Riserve Lago di Tarsia e Foce del Crati e StorCal (per Punta Alice) – Per info: rende@lipu.it – calabria@lipu.it

Lago dell’Angitola (VV) – Sezione organizzatrice Lipu Vibo Valentia in collaborazione con WWF Vibo Valentia – Vallata dello Stilaro . Per info vibovalentia@lipu.it – calabria@lipu.it