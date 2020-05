Al via la Festa Democratica “digitale”

Il Partito Democratico lancia la prima Festa Democratica “digitale”, che si svolgerà tramite web conference e vedrà tanti eventi nei mesi di maggio e giugno con ospiti da tutta Italia.



I temi spazieranno dalla politica alla cultura, passando per la musica ed il sociale, rapportando il tutto al modo in cui il covid-19 ha cambiato la nostra società.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio alle ore 17 sulla piattaforma Zoom, con trasmissione in diretta Facebook sulle pagine del Partito Democratico di Vibo città e della Federazione Provinciale. Gli ospiti saranno l’on. Andrea De Maria, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, l’on. Nicola Irto, vicepresidente del Consiglio regionale, i sindaci di Sellia, Davide Zicchinella, di Spezzano Sila, Salvatore Monico, di Arena, Antonino Schinella, nonché il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Vibo, Stefano Luciano, ed i consiglieri Stefano Soriano ed Azzurra Arena. A fare gli onori di casa i segretari Enzo Insardà e Francesco Colelli. La discussione sarà moderata dal componente del coordinamento cittadino Carmelo Apa.

Nei giorni successivi terremo tanti altri dibattiti che cercheranno, tra l’altro, di focalizzare l’attenzione sugli aspetti fondamentali di questa crisi sanitaria, che è diventata economica e che deve portare l’Italia a rilanciarsi, risolvendo gli atavici problemi strutturali che spesso ne hanno rallentato la marcia.