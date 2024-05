Tutto è pronto per il Concorso musicale internazionale “Premio Speciale Polo Serrao – Città di Filadelfia” diventato itinerante, che quest’anno celebra la sua XV edizione, che si terrà dal 4-5 (Concorso Marimba & Percussioni) e dal 9-12 (Concorso di esecuzione musicale: Arpa, Pianoforte, Chitarra, Fisarmonica, Fiati, Archi, Musica da Camera) maggio, presso l’Auditorium di Palazzo Santa Chiara di Tropea con tantissime novità.

Il team organizzativo della manifestazione (a partire dal presidente Francesco Conidi e dal direttore artistico Tommaso Conidi) ha lavorato per mesi al fine di celebrare al meglio la storica kermesse musicale, tra le più longeve della Calabria, che ogni anno accoglie centinaia di talentuosi provenienti da tutto il mondo.

Anche quest’anno tantissimi i talenti pronti a invadere Tropea – dagli Stati Uniti alla Polonia fino alla Cina e alla Bielorussia – che già da marzo hanno prenotato presso le strutture ricettive della Perla del Tirreno. Nei giorni del concorso ci sarà spazio per le performance di allievi solisti, gruppi cameristici che saranno giudicati da una Giuria di chiara fama internazionale. Presidente di Giuria per le percussioni sarà Emmanuel Séjourné (Francia) affiancato da Sylvie Reynaert (Francia) ed Ivan Mancinelli (Italia). Per le sezioni Arpa, Piano, Chitarra la Giuria sarà guidata da Vsevolod Dvorkin (Russia), Roman Fedchuk (Ucraina), Dessislava Peteva (Romania).