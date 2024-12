Al via il “Natale Serrese 2024”: gioia e divertimento per grandi e piccini

Il Comune di Serra San Bruno è lieto di annunciare il programma degli eventi per il “Natale Serrese 2024”. Quest’anno, il tema “Illuminiamo il Natale” promette di portare gioia e magia a tutti i partecipanti con una serie di eventi imperdibili. Grande attesa per la tradizionale accensione dell’albero “Biasi” che si svolgerà nel giorno dell’Immacolata all’interno di una ricca cornice.



Programma 8 dicembre 2024



Ore 16:00 – Inaugurazione dei mercatini di Natale con la parata di tutte le associazioni locali. La sfilata inizierà in piazza San Giovanni e proseguirà con l’arrivo di Babbo Natale in Piazza Azaria Tedeschi, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine e scattare foto con Babbo Natale.



Ore 17:30 – Serata di danza sotto l’albero in piazza monsignor Barillari con l’Asd “Passione Danza Academy”. Un’occasione per godere di esibizioni di ballo e immergersi nello spirito festivo che proseguirà con i balli sociali in piazza insieme alla maestra Chiara Procopio.



Ore 18:00 – Truccabimbi, pop corn, zucchero filato e zeppolata di beneficenza presso il TatàBum Winter Village in piazza Azaria Tedeschi. Un momento di divertimento per i più piccoli e di solidarietà per tutti.



Ore 18:30 – Accensione dell’albero “Biasi” sotto una suggestiva nevicata artificiale e brindisi di buone feste in piazza monsignor Barillari. Un evento che promette di essere il cuore pulsante delle celebrazioni natalizie.



A seguire la festa si sposterà in piazza San Giovanni con le esibizioni di danza delle scuole “Sogno Latino” e “New Gymnasium”, lo spettacolo dell’elfo e il taglio del torrone gigante insieme all’associazione “Femmina”.



Da non perdere lo spettacolo del Grinch di Natale e i concerti del 14 dicembre, per soddisfare la gioia dei bimbi e la nostalgia degli adulti grazie all’esibizione della “Crazy Toon Band”.



Gli eventi del Natale Serrese comprenderanno anche la mostra presepiale di “Fraternità Bruniana” a palazzo Chimirri, la tombolata del 7 dicembre di Asd “Serra nel Volley”, la mostra con concorso a premi di “Civitas Bruniana”, le favole di neve insieme dall’associazione “Femmina”, il convegno “La Stella di Betlemme” insieme alla Pro Loco di Serra San Bruno che curerà anche la tombolata di fine anno. E ancora escursioni, il “Serreinfestival Christmas” con l’associazione “Condivisioni”, pomeriggi al cinema insieme a “Terre Bruniane” e diversi laboratori per culminare con l’esibizione dei cori della Calabria nelle vie del centro storico il 5 gennaio grazie all’impegno dell’associazione “Terre Bruniane” e la tombolata di chiusura del 6 gennaio del Gruppo Scout di Serra San Bruno.



Durante tutte le giornate, saranno presenti stand artigianali e gastronomici lungo corso Umberto I con i mercatini di Natale, offrendo prodotti tipici e idee regalo uniche. Non mancheranno i gonfiabili per i bambini e altre attrazioni il 22 Dicembre che renderanno il Natale serrese un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini nel “TatàBum Winter Village”, accompagnati dalla “CalaStreetBand”.



Il sindaco Alfredo Barillari ha espresso grande soddisfazione per il programma di quest’anno: “Siamo orgogliosi – ha in particolare affermato – di presentare un calendario ricco di eventi che coinvolge tutta la comunità. Il Natale a Serra San Bruno sarà un momento di condivisione e gioia per tutti”.



L’assessore Sabina Maiolo ha aggiunto: “L’impegno delle ragazze e dei ragazzi serresi e la collaborazione con le associazioni del territorio è stata fondamentale per la realizzazione di questo programma. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno e la loro passione e anche chi si è prodigato per fornire supporto tecnico all’allestimento di tutta la rassegna”.