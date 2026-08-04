Al via il “Mese dei Bronzi”: emozioni uniche all’evento all’alba di Capo Bruzzano

“Tutti i sogni possono diventare realtà se abbiamo il coraggio di inseguirli.” Con queste parole si è aperto il primo appuntamento del “Mese dei Bronzi – La Calabria del Mito”, un evento che ha regalato emozioni uniche nella suggestiva cornice della Scogliera di Capo Bruzzano, dove, alle prime luci dell’alba, natura, storia e musica si sono fuse in un’esperienza di straordinaria intensità.

“L’avvio del Mese dei Bronzi rappresenta un momento di grande orgoglio e soddisfazione – dichiara l’assessore –. Abbiamo scelto di iniziare da un luogo simbolo della bellezza autentica della Calabria, trasformando l’alba di Capo Bruzzano in un racconto di emozioni, cultura e identità. La proiezione delle immagini dei Bronzi, la musica della straordinaria Jany McPherson, il mare, il paesaggio e la nostra storia hanno dato voce a una Calabria capace di sorprendere e di emozionare”

L’evento ha inaugurato ufficialmente il progetto “I Bronzi di Riace. La Calabria del Mito”, promosso dalla Regione Calabria e sostenuto dal Dipartimento Turismo, organizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con la direzione artistica dell’Accademia Senocrito.

Un concerto all’aba condiviso con i Comuni di Africo e Bianco, presente il sindaco Giovanni Versace e per la Regione Calabria, sono giunti sulla cosa ionica il Direttore del Dipartimento Turismo, cultura e identità territoriale Roberto Cosentino e il Dirigente di Settore Cosimo Caridi.

L’assessore ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al personale di Calabria Verde, che con impegno, professionalità e passione ha contribuito alla riqualificazione e alla valorizzazione della Scogliera di Capo Bruzzano. Intervento avviato lo scorso anno con Ente per i Parchi marini con il Progetto IN.RI.V.A. (Interventi di Ripristino e Valorizzazione Ambientale).

“Prendersi cura del territorio significa investire nel futuro della Calabria. Questo luogo è oggi uno dei simboli della nostra regione: un patrimonio che vive e un territorio che racconta. A tutti gli operatori di Calabria Verde va il mio più sincero grazie per il lavoro svolto, così come ai Comuni di Bianco e Africo per la collaborazione e il sostegno a questa iniziativa”

“Vogliamo costruire un’offerta culturale e turistica integrata – conclude l’Assessore – che, partendo dall’eccezionale valore universale dei Bronzi di Riace, accompagni cittadini e visitatori alla scoperta dei nostri borghi, dei siti archeologici, dei musei, delle tradizioni e delle eccellenze della Calabria. Questo progetto rafforza l’attrattività della nostra regione, favorisce la destagionalizzazione dei flussi turistici e crea nuove opportunità di crescita per le comunità locali. I Bronzi di Riace diventano così il simbolo di una Calabria che custodisce la propria storia e guarda con fiducia al futuro, mettendo al centro cultura, turismo e sviluppo sostenibile”.

Dal 4 al 16 agosto il progetto proporrà un ricco calendario di appuntamenti distribuiti nelle cinque province calabresi, con l’obiettivo di trasformare i Bronzi di Riace nel cuore di un grande racconto culturale diffuso, capace di unire arte, musica, archeologia, paesaggio e comunità.