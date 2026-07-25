Al via il mese dedicato a Maria SS. Achiropita, Patrona di Rossano e Protettrice dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati.

Si apre ufficialmente il mese di agosto, il periodo più atteso e sentito dalla comunità diocesana di Rossano-Cariati, interamente dedicato alla devozione verso Maria Santissima Achiropita, Patrona della città bizantina e protettrice dell’Arcidiocesi di Rossano Cariati.

L’inizio dei festeggiamenti rappresenta un tempo di profonda spiritualità, di rinascita e di comunione, che vedrà convergere verso la Cattedrale di Rossano fedeli, pellegrini ed emigrati che tornano nella propria terra d’origine per rinnovare l’antico legame di fede con l’Icona “dipinta da mano non umana”.



A caratterizzare il ricchissimo cartellone degli appuntamenti liturgici e culturali di quest’anno è il tema guida, scelto come sottotitolo alle celebrazioni: «Maria madre della magnifica Humanitas».

Questa espressione racchiude una profonda riflessione teologica e sociale. Definire Maria madre dell’«Humanitas» significa riscoprire nella Vergine il modello supremo di un’umanità che ritrova dignità, fraternità e bellezza attraverso l’incontro con Cristo, come ci ricorda anche la recente enciclica di Papa Leone XIV. In un’epoca segnata da frammentazioni, incertezze e sfide sociali, lo sguardo di Maria Achiropita richiama l’intera comunità a custodire il valore sacro dell’uomo, promuovendo una cultura dell’accoglienza, della cura reciproca e della solidarietà.

L’Achiropita non è solo un simulacro da venerare, ma un’icona viva che educa il popolo diocesano a farsi “prossimo”, incarnando una dimensione di umanità piena, accogliente e magnifica.

Il programma partirà il 31 luglio alle ore 21:00 con la tradizionale intronizzazione del simulacro argento della Achiropita in Cattedrale e a seguire Serenata di lode ed intercessione alla Vergine, a cura del Coro polifonico della Cattedrale.

Tra gli appuntamenti salienti, il 3 agosto alle ore 21:00 presentazione delle Enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV a cura di Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei.

Il 12 agosto Festa Diocesana della Achiropita: alle ore 18:00 Santa messa presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Satriano Arcivescovo di Bari – Bitonto con tutti i presbiteri e i fedeli delle parrocchie e i sindaci dei 18 comuni della Diocesi.

15 agosto solennità di Maria Santissima Assunta in cielo: alle ore 18:00 Santa messa pontificale presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Maurizio Aloise con l’accensione della lampada votiva da parte del sindaco e la partecipazione delle autorità cittadine territoriali. A seguire processione per le vie del centro storico.

Quest’anno il Vescovo Maurizio ha annunciato che il 30 agosto sarà a San Paolo del Brasile per partecipare alla chiusura della centesima Festa di “Nossa Senhora Achiropita”.

Si tratta di un evento altamente simbolico. Nel centenario della grande festa brasiliana, il vescovo sarà nel quartiere Bixiga-Bela Vista di San Paolo, dove nel 1926 i primi immigrati arrivati al Bixiga diedero forma concreta alla devozione per la Achiropita la cui immagine portarono con sé dalla Calabria. Venerata fin dal 1908 nell’altare domestico nella casa di João Falcone, in Rua Treze de Maio, l’Achiropita è diventata simbolo di fede e appartenenza di popolo che a lei ha eretto e dedicato una parrocchia che dal 1926 è diventato uno dei luoghi di culto principali del Brasile.