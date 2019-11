Al via il corso “Fare impresa si può”

*di Fabio Signoretta – Prenderà il via questo pomeriggio il corso “Fare Impresa si può” organizzato dal Movimento Consumatori di Vibo Valentia con la partnership della Camera di Commercio, del CSV, del GAL Terre Vibonesi, della BCC del Vibonese, del Comune di Vibo Valentia e della Provincia di Vibo Valentia.

Un corso organizzato volutamente “a numero chiuso” per permettere agli iscritti di essere coinvolti in quello che vuole essere un vero e proprio laboratorio dell’innovazione e della concretizzazione di idee progettuali ed imprenditoriali. Un modello sicuramente moderno che supera la vecchia concezione della lezione ‘uno a mille’.Questo percorso, che vedrà trattati, tra gli altri, argomenti quali i finanziamenti regionali, Resto al Sud e i finanziamenti sull’agricoltura, oggi parte con i saluti introduttivi degli organizzatori e dei partner coinvolti e con una panoramica necessaria sul mondo delle imprese sociali.Il Movimento Consumatori ricorda infine che per qualsiasi informazioni e/o esigenza organizzativa, è tutt’ora attivo l’indirizzo email vibo@movimentoconsumatori.it.