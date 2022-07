Al via il contest fotografico “Alla scoperta del Parco delle Serre” di Acqua Mangiatorella

Prende il via per terminare a fine settembre “Alla scoperta del Parco delle Serre”, il contest naturalistico di Mangiatorella dedicato ai boschi e ai luoghi incontaminati del territorio e indetto in collaborazione col Parco naturale regionale delle Serre.

Il contest conta sulla sensibilità di chi ama la natura e la fotografia per sollecitare l’attenzione e stimolare la valorizzazione di un territorio dalle grandi valenze non solo naturalistiche, all’interno del quale sgorga Acqua Mangiatorella e che Mangiatorella intende contribuire a tutelare e preservare nella sua purezza.

Per iscriversi, basta scattare una foto che ritragga un panorama o uno scorcio boschivi, un luogo di valore naturalistico e/o artistico e/o storico che rientri nel Parco delle Serre e caricare la foto dal 18 luglio al 30 settembre 2022 sul sito Mangiatorella.

Le 12 foto giudicate più belle da una giuria saranno pubblicate sul prestigioso Calendario Mangiatorella 2023. Gli autori delle foto vincitrici saranno invitati all’evento celebrativo del calendario e riceveranno una targa-ricordo dal Parco delle Serre. Le foto più meritevoli, oltre alle vincitrici, appariranno sulle pagine Mangiatorella di Instagram e Facebook.

L’iniziativa suggella l’intesa tra il Parco delle Serre e la Mangiatorella SpA volta a raggiungere la missione condivisa di promuovere la conoscenza delle bellezze del territorio delle Serre insieme alle sue realtà storiche, artistiche, culturali e produttive.

Il contest è solo il primo di una serie di progetti e iniziative che saranno messi a punto da Mangiatorella e dal Parco delle Serre, mossi quindi dall’obiettivo comune della promozione e dalla valorizzazione di un territorio “espressione di genuinità, purezza e benessere”.

Per partecipare al contest e visualizzare il regolamento completo basta andare alla pagina https://www.mangiatorella.it/allascopertadelparcodelleserre/