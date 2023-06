Al via il contest “Borghi delle Serre in foto”

Dopo lo straordinario successo della prima edizione, si conferma la collaborazione tra il Parco naturale regionale delle Serre e l’azienda Mangiatorella al fine di ottenere elaborati fotografici utili per la diffusione della conoscenza del territorio delimitato dallo stesso Parco.

Ancora una volta, gli amanti della fotografia potranno cimentarsi in una sfida in termini artistici prendendo parte al Concorso Fotografico “Borghi delle Serre”.

Un connubio perfetto per chi ama la fotografia e i borghi ricchi di storia e di scorci affascinanti. Fino al 30 settembre 2023 si può partecipare al contest “Borghi delle Serre in foto”, concorso dedicato ai 26 borghi che si trovano all’interno del Parco delle Serre.

Le fotografie, infatti, dovranno essere scattate in un Comune o in una sua frazione che fa parte del Parco delle Serre ed elencati nel regolamento e quindi avere come soggetto uno scorcio o un elemento architettonico o storico o monumentale o d’altro tipo che appartengano a quel Comune. Le fotografie, che dovranno essere a colori, con inquadrature orizzontali, in formato JPG (.jpg) e in alta risoluzione, ovvero con lato lungo di almeno 3000 pixel, dovranno essere caricate sull’apposita pagina https://www.mangiatorella.it/borghidelleserreinfoto in una versione leggera di massimo 1 MB, mentre, in caso la foto risulti tra le vincenti, l’autore dovrà fornirla in alta risoluzione. Sullo stesso sito è possibile consultare il regolamento del concorso.

Tredici saranno i vincitori. In palio, un primo premio pari a mille euro e la pubblicazione della foto sulla copertina del Calendario 2024, ma anche 12 soggiorni di una notte per 2 persone presso una struttura ricettiva all’interno del Parco delle Serre e la pubblicazione delle foto all’interno del Calendario 2024.

“La natura incontaminata che abbiamo la fortuna di ammirare all’interno del Parco delle Serre – ha affermato il commissario Alfonso Grillo – rappresenta un patrimonio che è difficile descrivere a parole. Ancora di più quando la storia si coniuga con la storia brillantemente rappresentata da un ricco patrimonio architettonico e monumentale che è caratteristica identitaria dei borghi inseriti all’interno del Parco. E quando mancano le parole, è importante lasciarsi guidare dallo stupore, dalle emozioni, soprattutto dalle immagini, quelle immagini che i nostri fotografi sapranno rendere indimenticabile e che noi intendiamo premiare e valorizzare attraverso questo concorso”.

Il “Calendario dei Borghi delle Serre 2024” sarà dato in omaggio ai clienti diretti del Gruppo Mangiatorella per la distribuzione in punti-vendita, ma è anche prevista la distribuzione con altre modalità.

L’elenco delle 13 foto vincitrici sarà determinato esclusivamente dal giudizio espresso entro il prossimo 20 ottobre dalla giuria, che valuterà le opere fotografiche senza che sia individuabile il nome dell’autore e le cui decisioni sono insindacabili e inoppugnabili.

La presentazione del Calendario Mangiatorella e Parco delle Serre 2024 con le foto prescelte sarà effettuata ufficialmente entro il 31 dicembre 2023.