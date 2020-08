Al via il campus estivo presso la piscina comunale di Vibo Marina

Campus estivo al via il prossimo lunedì 31 agosto. Presso la piscina comunale di Vibo Marina tra pochi giorni avranno inizio le attività ludico-sportive di intrattenimento rivolte per bambini da 4 a 14 anni.



A cominciarlo con una nota stampa è stato il presidente della società natatoria Asd Penta Vibo, Daniele Murdá, che con il suo team è stato tra i primi ad aderire all’interessante iniziativa sociale. “Dopo la pausa di agosto, – comunica il presidente Murdá – la piscina di Vibo Marina riaprirà i battenti per dare inizio alla nuova stagione 2020/21. In coincidenza con tale data, grazie all’impegno profuso dal Comune di Vibo e alla nostra adesione al progetto, per tutti i ragazzi che lo vorranno sarà possibile usufruire gratuitamente di 10 giorni di attività sportiva presso la nostra struttura”. Il periodo del Campus sarà suddiviso dal lunedì al venerdì per le prime due settimane di settembre. Per chi fosse interessato ad usufruire gratuitamente di questa interessante iniziativa, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale vibonese di concerto con tutte le strutture che hanno aderito, si dovrà passare dalla segreteria della piscina comunale di Vibo Marina per ritirare gli appositi moduli d’iscrizione. Gli stessi modelli, una volta compilati, dovranno poi essere presentati presso gli uffici preposti del Comune di Vibo Valentia per la convalida e la successiva accettazione.