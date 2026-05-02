Al via i play-off per la Redel

Al via i play-off: l’obiettivo è la Serie B nazionale. Sono rimaste sedici squadre e inizia, di fatto, un altro mini-torneo nel quale si azzerano praticamente tutti i numeri e le statistiche della regular-season e dove conterà solo e soltanto vincere.

La Redel Reggio Calabria ha concluso al primo posto, ex-equo insieme a Matera, Brindisi e Ragusa e per classifica avulsa i ragazzi di Cadeo sono secondi, con il dato di miglior difesa del gruppo F e con la migliore differenza canestri. Si gioca di domenica e di mercoledì, con eventuale gara-3 nella domenica successiva e sarà così fino alle finali del 7 e 10 giugno (gara-3, 14 giugno) e la possibilità anche dell’ipotetico spareggio previsto il 19-20-21 giugno. C’è più di un mese di off-season, ma bisogna guardare passo dopo passo.

E il primo passo per i neroarancio è superare la Miwa Energia Cestistica Benevento, settima classificata del girone E, alla sua prima storica apparizione nei play-off della Serie B Interregionale. Una società giovane e ambiziosa, in attività dal 2017 e che da tre stagioni milita in questa competizione. Nel corso del campionato la squadra del coach Adolfo Parrillo è riuscita a venire fuori grazie ad un roster giovane, arricchito dall’esperienza del playmaker e capitano Murolo (10.8 punti e 4.5 assist di media) e del centro Acosta, top scorer dei sanniti con 14.7 punti e 11 rimbalzi a partita. Non secondario anche l’apporto di Alessio Giacomi, ala grande classe 2003, che ha registrato 12.8 punti di media nella regular-season. Perfetto equilibrio tra gare vinte e perse (13-13).

Venti, invece, le vittorie per la Redel con otto ko. Laganà il miglior realizzatore con 368 punti, mentre capitan Fernandez ha fatto registrare il maggior numero di assist nel girone (132) ed è il giocatore della Viola con miglior valutazione (16.5 di media) e maggior numero di rimbalzi (169). Marini 13 stoppate, Clark 55 rubate (secondo migliore dietro Di Ianni), Maresca è il miglior realizzatore da tre (48 bombe con il 34.5%).

Questi sono soltanto alcuni dei numeri del roster dello Stretto che adesso va all-in, nella speranza di poter recuperare anche Vanni Laquintana, puntando inoltre sul calore del proprio pubblico che in “finali” come queste, sa come fornire il proprio supporto per il raggiungimento di un obiettivo importantissimo.

Palla a due domenica al PalaCalafiore alle ore 18: allacciate le cinture… si parte!