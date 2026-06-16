Al via i lavori di asfaltatura sulla Sp 53 Vazzano-Vallelonga, Rossana Tassone: “Un passo concreto verso la fine dell’isolamento”

Sono iniziati i lavori di asfaltatura del manto stradale sulla Sp 53 Vazzano-Vallelonga, un intervento atteso da mesi che rappresenta un segnale concreto di ritorno alla normalità per le comunità delle aree interne delle Preserre. Dopo la chiusura della strada, avvenuta il 18 marzo scorso a causa di una frana, cittadini, lavoratori, studenti e famiglie hanno dovuto affrontare sacrifici on indifferenti, vivendo una condizione di forte disagio sociale e infrastrutturale. “Un isolamento – dichiara in merito la sindaca di Brognaturo Rossana Tassone – che ha inciso profondamente sulla qualità della vita delle persone, costrette quotidianamente a percorrere lunghi tragitti alternativi per raggiungere servizi essenziali, luoghi di lavoro, scuole e strutture sanitarie. L’avvio dei lavori di asfaltatura – aggiunge – rappresenta oggi la conferma che gli impegni assunti stanno trovando concreta attuazione. Per questo è doveroso esprimere un sincero ringraziamento al sindaco di Vazzano e all’Anas e a tutti i miei colleghi e colleghe, che hanno lavorato affinché si arrivasse a una soluzione capace di restituire al territorio una delle sue infrastrutture più importanti”.

La prima cittadina rileva però che “in questi mesi difficili è emersa con forza anche un’altra realtà: quella di territori che troppo spesso si sentono dimenticati dalle istituzioni. In una fase così delicata, infatti, è pesata l’assenza del presidente della Provincia, che avrebbe dovuto essere in prima linea nella difesa degli interessi delle comunità interessate dalla chiusura della strada e nel rivendicare con determinazione interventi rapidi e risolutivi”.

Tassone evidenzia poi che “le aree interne non chiedono privilegi né trattamenti di favore. Chiedono semplicemente ciò che spetta loro: dignità sociale, morale e umana. Chiedono il diritto a infrastrutture sicure, a collegamenti efficienti e a servizi adeguati. Diritti che non possono essere considerati concessioni straordinarie o favori politici, ma che devono essere garantiti a tutti i cittadini indipendentemente dal luogo in cui vivono”.

Inoltre, “la vicenda della Sp 53 ha dimostrato quanto sia fragile l’equilibrio delle comunità dell’entroterra quando viene meno una via di collegamento fondamentale”. Per questo motivo “la riapertura della strada assume un valore che va ben oltre l’aspetto viario: significa restituire opportunità, sicurezza e speranza a un territorio che non intende arrendersi allo spopolamento e all’emarginazione”. L’auspicio è che “l’avvio dei lavori rappresenti non soltanto la soluzione di un’emergenza, ma anche l’inizio di una nuova attenzione verso le aree interne, affinché nessuna comunità debba più sentirsi abbandonata o costretta a lottare per ottenere ciò che dovrebbe essere garantito come diritto fondamentale di cittadinanza”.