Al via i corsi di pallanuoto dell’Asd “Penta Vibo”

*di Francesco Castagna – Al via un nuovo anno agonistico all’insegna dello sport e dell’amicizia in vasca, tra giovani promesse del nuoto vibonese. Da pochi giorni, infatti, sono riaperte le iscrizioni presso la piscina comunale di Vibo Marina a tutti i giovani atleti che vorranno prendere parte ai corsi di pallanuoto organizzati dalla società sportiva Asd “Penta Vibo”.



“Anche per questa stagione 2019/20 – afferma il presidente della società, Daniele Murdà – abbiamo avviato le iscrizioni per offrire ai nostri atleti la possibilità di proseguire il percorso iniziato negli anni scorsi. Oltre ai veterani, vogliamo però continuare il percorso di formazione con l’inserimento di nuovi talenti da scoprire e valorizzare in uno sport come la pallanuoto, che in poco tempo ha dato grandissime soddisfazioni sia a noi come ASsdPenta Vibo, ma soprattutto agli stessi atleti con gli straordinari risultati raggiunti”. Forte dei risultati ottenuti durante le precedenti edizioni dei campionati regionali a cui ha partecipato con grande successo, la giovane società sportiva con sede a Vibo Marina anche quest’anno vuole tentare di bissare i brillanti obiettivi che, in breve tempo, l’hanno portata a riempire di trofei la bacheca allestita all’interno della sua struttura. “L’appello che voglio lanciare – continua con entusiasmo il responsabile della Asd Penta Vibo – è soprattutto quello di far avvicinare i giovanissimi a questo meraviglioso sport che qui a Vibo Marina, ricordiamolo, ha radici antiche in quanto a cavallo tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80 pur non essendoci nessuna struttura vi era un gruppo di giocatori che ogni estate si allenava e gareggiava nelle acque del porto di Vibo Marina. A testimonianza di ciò vi sono anche alcune istantanee scattate a quei tempi, che immortalano quella passione e quella la tradizione che noi, ancora oggi, vogliamo continuare a far rivivere nella nostra struttura”.