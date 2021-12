Al via i campionati del Settore giovanile per il Real Jonadi

Ha dato il via ufficialmente ai campionati 2021/22 del Settore giovanile il Real Jonadi Giovani che, per il 14° anno consecutivo, si trova ai nastri di partenza per quanto riguarda le competizioni dei giovani calciatori in ambito provinciale. La nuova stagione sportiva si è aperta con il primo match ufficiale disputato in casa contro l’Asd Fulgor Zungri e vedrà i ragazzi e le ragazze iscritte impegnati nel campionato degli Esordienti Calcio a 5, dei Pulcini e dei Primi Calci. Il percorso di crescita e preparazione dei bambini e dei ragazzi iscritti è seguito da tecnici qualificati Uefa che si occupano della programmazione tecnica e da un corposo numero di dirigenti che seguono invece tutta la parte amministrativa e gestionale. Da parte della società, dunque, “un grande ringraziamento a tutte le famiglie del territorio che hanno voluto rinnovare la propria fiducia nella nostra realtà calcistica, divenuta ormai una vera e propria famiglia dai colori rosso-blu”.