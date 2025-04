Al professor Giuseppe Rosano il Premio speciale per la ricerca scientifica internazionale “La Città del Sole”

Il cardiologo vibonese Giuseppe Rosano, che la Stanford University ha classificato tra i 7 scienziati più influenti al mondo, è stato insignito anche del prestigioso Premio “La Città del Sole”, ideato dal Distretto Calabria 2102 del Rotary International di cui è Governatrice Maria Pia Porcino.

L’evento, svoltosi al Teatro dei Sicoli di Amantea, organizzato con la collaborazione del Rotary Club Amantea e di E -Mantia Calabria ha, tra gli altri, conferito il “Premio speciale per la ricerca scientifica” al professor Giuseppe Rosano, docente di Cardiologia al St. George’s Hospitals University di Londra e Past President della Heart Failure Association of the European Society of Cardology, la società che annovera tutti i cardiologi di fama mondiale provenienti da America del Nord e Sud, India, Cina, Giappone, Russia, Paesi Arabi e Israele.

Rosano è stato, infatti, ritenuto dall’Università statunitense il più autorevole scienziato nell’analisi della qualità delle ricerche e pubblicazioni scientifiche.

“È straordinario orgoglio – è stato scritto – della Calabria che diventa sempre più competitiva grazie all’eccellente intelligenza dei suoi figli migliori, e tra questi, quanti sono assurti a scienziati”.

Ricco il parterre dei candidati al Premio che ha reso non facile la selezione al Comitato che ogni anno è impegnato in un notevole campo di ricerca degli aspiranti. Opportunità offerta dalla Calabria, diventata un eccellente ed invidiabile pensatoio e laboratorio di arte e cultura, scienza, società e ambiente, grazie alla magistrale spinta di un progetto di avanzata comunicazione che motiva con estremo senso di equilibrio e saggezza, oltre che con intelligenza e fantasia, le personalità che hanno concorso all’assegnazione dell’ambito riconoscimento per il 2025. Per cui è tornato puntuale il severo impegno del Presidente del Premio “La Città del Sole”, Giacomo Saccomanno, e della Commissione di esperti chiamati a rendere sempre più elevato il tenore dell’evento. Un traguardo, la XXVIII edizione, che ha tutti i numeri per passare alla storia come il momento più esaltante della iniziativa ideata dalla Associazione fondata da Paul Harris.

Rosano ha prestato la sua opera in atenei italiani ed esteri ed è membro di prestigiose Associazioni internazionali. È figlio del presidente dei Past Governor del Distretto Rotary 2102 del Rotary International, professor Vito Rosano, storico ed emerito primario della Unità Operativa di Cardiologia e Utic del “G. Jazzolino”, e presta la propria consulenza nel Centro Diagnostico VIGI, fondato dal padre ed oggi diretto dalla sorella, dottoressa Maria Teresa Rosano.

Giacomo Saccomanno, Governatore nominato del Distretto Rotary Calabria 2102, e presidente del Premio, al termine, congratulandosi con le personalità premiate e gli organizzatori ha espresso la sua più convinta soddisfazione ringraziando quanti hanno contribuito a rendere alto il profilo della manifestazione di Amantea, dando merito al Rotary di essere riuscito ad elevare sempre di più l’attenzione verso una iniziativa che ha il merito di far conoscere all’opinione pubblica l’eccellente impegno profuso dai tanti calabresi che onorano il territorio, ne difendono l’immagine e ne promuovono la storia.