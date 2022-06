Al maestro V dan di Karate Salvatore Calabretta, a più di un anno dalla sua scomparsa

di Antonio Franzè – Le persone vere, umili, quelle persone semplici che non sono avvezze a dare spettacolo, che eludono i riflettori della scena e rifiutano gli scranni tanto ambiti invece da arrivisti ed uomini ambiziosi, senza scrupoli, corrono spesso il rischio di passare inosservati sopratutto in un mondo, come quello in cui stiamo vivendo, in cui è solo l’apparenza ciò che davvero conta.



Non importa se costoro abbiano vissuto con dignità la propria esistenza, se abbiano fatto del rispetto delle leggi, sia di quelle scritte che di quelle morali, il proprio stile di vita, se abbiano svolto con passione ed abnegazione il proprio lavoro, il proprio dovere, rifiutando compromessi, rinunciando a poltrone e prebende facili magari, ma sporchi, condizionati da meschini ricatti e loschi accordi sottobanco. Non importa se si siano prodigati a diffondere nella società con il proprio esempio e il proprio impegno quei valori sacri, civili e morali, così difficili da seguire, ma così importanti da costituire addirittura il fondamento stesso dell’intera umanità, come il rispetto, l’autocontrollo, la sincerità, al lealtà. Non importa se abbiano sacrificato, in dignitoso silenzio, senza clamore, la propria vita per educare ragazzi e bambini, ma anche persone adulte, nella speranza di dare un modesto ma sicuramente prezioso contributo alla edificazione di una società migliore più sana e corretta, senza pretendere nulla in cambio, se non il rispetto per il proprio lavoro.

E così succede che queste persone, sconfinate, immense, esempi emblematici di vita da imitare incondizionatamente e da proporre ai propri figli come maestri di vita senza alcuna riserva, vengono a mancare e lo fanno con lo stesso stile con cui hanno condotto la loro vita, silenziosamente, in gran riserbo, temendo quasi di disturbare; ma non è per rispetto che tutti coloro che dovevano parlare . . . tacciono, non è per rispetto che tutti coloro che dovevano ringraziare . . . restano in vergognoso silenzio, non è per rispetto che tutti coloro che avevano il dovere morale e civile di rendere omaggio e celebrare degnamente gente di tale caratura morale e civile . . . restano in silenzio, non è per rispetto che chi aveva beneficiato della loro presenza, della loro amicizia, della loro compagnia, della loro umanità . . . ora si defila.

No! Non è per rispetto, forse è per vigliaccheria, per invidia, forse per paura, per un senso di frustrante inferiorità, per non offrire magari agli altri l’opportunità di scoprire il vero valore di questa gente meravigliosa. È preferibile allora lasciarla passare inosservata, in modo che nessuno se ne accorga e lasciare invece i riflettori accesi solo per chi si è fatto sempre notare, e non certo per l’impegno o per la condotta morale, ma per il pennacchio, per quella sfarzosa apparenza di cui si nutre oggi questa nostra società malata, una società che è disposta a prostrarsi davanti al potere o al dio denaro, ma è riluttante a farlo davanti al sacrificio, davanti alla sincerità, davanti all’umiltà . . . davanti alla verità.

Salvatore era tutto questo, un ragazzo vero, sincero, incorruttibile, ma sopratutto umile e leale, un ragazzo che amava la vita e conosceva i valori importanti che la animano. Questi valori li aveva scoperti già da bambino nel Karate, una disciplina di vita più che di sport, ed attraverso questa disciplina aveva cercato meticolosamente con impegno e sacrificio di inculcarli anche nella mente di tutti quei bambini e ragazzi che avevano avuto la fortuna di frequentare la sua scuola. La sua guida era saggia ed inflessibile. La sua preparazione era talmente professionale, talmente meticolosa da non temere rivali. Eppure nonostante la sua professionalità, la sua dedizione, il suo amore per il Karate, nella federazione dove era conosciuto da tutti, non ha mai trovato spazio. Quanta linfa ha portato alla sua tanto amata federazione, quanti bambini e ragazzi ha fatto partecipare alle varie competizioni regionali e nazionali, quanta gente ha fatto avvicinare a questa affascinante disciplina che di marziale ha il nome, ma è costruita su una solida base di rispetto e valori spirituali, che nulla hanno a che fare con la violenza, ma che invece possono offrire una efficace guida fisica e spirituale per una crescita sana ed equilibrata di ogni ragazzo. Certo l’umiltà non premia, ma non erano i premi effimeri che la nostra società aveva da offrirgli che Salvatore rincorreva, il premio ambito era dato dalla passione per la sua professione di grande maestro V dan, dalla gioia che faceva provare ai suoi allievi quando, grazie ai suoi saggi insegnamenti, riuscivano a conquistare una medaglia o un trofeo, dall’impegno che riusciva a stimolare nei suoi cadetti, dal rispetto e dalla fiducia che i genitori dei suoi ragazzi nutrivano in lui.

Nessuna associazione, nessun ente pubblico si è accorto della tua scomparsa, eppure tutti ti conoscevano bene e con tanti hai ufficialmente interagito anche proficuamente, grazie alla tua indiscussa professionalità. Se oggi, però, girano per il mondo ragazzi e uomini, che conoscono bene il significato di valori importanti come la sincerità, la costanza, il rispetto e l’autocontrollo, ragazzi che con la loro educazione e preparazione possono davvero dare un contributo positivo alla nostra malata società, ebbene questo è grazie a te Sen Sei; forse questa è la gratifica più importante che tu potessi avere, ma sicuramente è proprio quella alla quale più di ogni altra hai sempre ambito.

. . . rimane ai posteri il tuo insegnamento più importante: “coltivare i valori dello spirito non è sbagliato, prima o poi tutti torneremo spirito e tutte le vanità che in vita ci hanno distratto dalla verità, periranno insieme al nostro corpo”.