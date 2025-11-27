Al Festival Cinemistica 2025 premio “La Lupa e il Imán” a “Piena di Grazia”, il docufilm sulla Varia di Palmi

Sul premio “La Lupa e il Imán” ottenuto dal docufilm sulla Varia di Palmi “Piena di Grazia” di Andree Lucini al Festival Cinemistica 2025 è intervenuto il consigliere regionale Giuseppe Mattiani, il quale ha espresso grande soddisfazione:

«La vittoria di Piena di Grazia al Festival Cinemistica 2025, con l’assegnazione del prestigioso premio La Lupa e il Imán, rappresenta un motivo di profonda soddisfazione e orgoglio per tutta la Calabria.» — dichiara Mattiani, promotore della Legge Regionale che ha riconosciuto la Festa della Varia di Palmi quale Patrimonio Culturale e Grande Evento Regionale.

«Questo riconoscimento internazionale conferma il valore culturale, spirituale e identitario della Varia. Una manifestazione che da secoli racconta la devozione popolare e la forza della tradizione. Il film, che ha saputo raccontare con delicatezza e intensità il percorso delle bambine che aspirano a diventare Animelle, incarnando l’Assunta durante la manifestazione, è un tributo autentico alla nostra storia e alla nostra comunità.»

Il consigliere Mattiani sottolinea ancora come la Legge Regionale sulla Varia, da lui proposta, fortemente voluta e approvata dal Consiglio Regionale, abbia avuto un ruolo determinante non solo nel garantire il sostegno economico alla festa, ma anche nel suo percorso di promozione, valorizzazione culturale e diffusione internazionale.

«La norma — prosegue Mattiani — ha permesso di strutturare un percorso di salvaguardia, tutela e promozione che oggi porta i suoi frutti. Piena di Grazia è la dimostrazione che investire nella Cultura e nelle tradizioni non significa guardare al passato, ma costruire futuro. La Varia è ormai simbolo non solo della Città di Palmi, ma dell’intera Calabria, e questo premio lo conferma con forza.»

L’esponente della Lega conclude, ribadendo l’impegno della Regione nel sostenere le espressioni più autentiche del patrimonio culturale calabrese: «Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto che ha dimostrato vicinanza alla Festa della Varia e Calabria Film Commission per il grande lavoro fatto e che farà ancora in futuro. Continueremo a lavorare affinché la Varia e tutte le manifestazioni che raccontano la nostra terra possano trovare spazio, voce e riconoscimento nel mondo.»