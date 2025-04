Al concerto del 1° Maggio all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” in scena il talento reggino con il cartoonclip “Acqua di Luna”

Va in scena il talento reggino al concerto del 1° Maggio all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”.

Durante l’esibizione del leggendario gruppo rock progressive “Le Orme” verrà proiettato il Cartoonclip “Acqua di Luna” realizzato da Pietro Adorato, Annalisa Locatelli e Antonio Rocca sulle note del nuovo singolo omonimo, prodotto in collaborazione con l’etichetta HI-Qu Music di Domenico Panetta e Maria Grazia Costa. Il video, interamente incentrato sulla storica città di Venezia, è stato disegnato e animato da Pietro Adorato, apprezzato artista nel panorama dell’illustrazione contemporanea. Le immagini, evocative e suggestive, sono state sviluppate sulla sceneggiatura di Annalisa Locatelli, autrice e script writer, che ha miscelato atmosfere fantasy e vintage, perfettamente in sintonia con il sound del brano. Il montaggio dell’opera e gli effetti speciali sono stati magistralmente curati da Antonio Rocca, animatore e esperto di video effects, mentre la supervisione artistica è stata affidata a Vincenzo Nisco, nome di prestigio internazionale nel campo dell’animazione con esperienza in celebri produzioni Disney e Rainbow. La qualità e l’originalità del video hanno suscitato l’ammirazione del pubblico. Il videoclip, di produzione interamente reggina, rappresenta un fiore all’occhiello per la città, che vanta giovani talentuosi a servizio del territorio e necessita sempre più di stimoli culturali positivi che ne mantengano alto il prestigio sul palcoscenico nazionale e internazionale. Oltre ai celebri Bronzi, Reggio Calabria possiede infatti mille altre risorse da promuovere e valorizzare. La storia del videoclip “Acqua di luna” e dei suoi creatori dimostra ancora una volta come per realizzare imprese degne di nota è sufficiente credere in sé stessi, meglio ancora se il proprio contesto territoriale e culturale si impegna a scommettere sulle potenzialità e a sostenere il talento dei propri figli.