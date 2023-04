Al Comune di Jonadi il premio “Persona e Comunità” 2023

Al progetto “Cooperativa di Comunità per Jonadi” è stato conferito oggi il Premio nazionale “Persona e Comunità”, istituito per valorizzare le migliori idee nell’ambito dello sviluppo, del benessere e della cura della persona. Il premio, istituito dal Centro Studi Cultura e Società e patrocinato dalla Regione Piemonte, è stato consegnato al sindaco del Comune di Jonadi Fabio Signoretta e al consigliere con delega alla Cooperativa di Comunità Angelo Francesco Gentile presso il Municipio di Torino, alla presenza delle cariche istituzionali locali.



La IX edizione del premio ha voluto mettere in evidenza le pratiche di buon esempio ed in questo specifico caso ha individuato il progetto del Comune di Jonadi quale strumento ideale per creare un sistema di welfare e di servizi di prossimità territoriale e sociale. Un progetto ambizioso che prevede di arrivare a costituire una cooperativa in cui il cittadino, l’impresa locale e l’ente del terzo settore si sentano protagonisti e produttori del servizio, oltre che fruitori. È prevista nei prossimi mesi un’Assemblea pubblica in cui il progetto verrà illustrato alla cittadinanza, con l’istituzione di tavoli tecnici in cui tutti potranno offrire il proprio contributo e le proprie competenze.

“Alla Città di Torino ed al suo sindaco, un sincero ringraziamento per l’ospitalità. – dichiara il Sindaco Fabio Signoretta – A tutti noi, l’onere di dimostrare d’ora in avanti, con impegno e quotidiana dedizione, che questo progetto potrà rappresentare un modello concreto di innovazione sociale per il nostro territorio. Il processo che porterà alla Cooperativa di Comunità continua. E da questa sera abbiamo qualche motivo in più per crederci tutti insieme”.