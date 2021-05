Aktis Acquachiara in visita a Vibo Marina

Nei giorni scorsi, presso la piscina comunale di Vibo Marina, si è registrata la gradita visita nelle vasche della Asd Penta Vibo della Aktis Acquachiara, squadra formata dalle atlete di serie A2 femminile di pallanuoto provenienti da Napoli. L’equipe partenopea era reduce dalla settima giornata di campionato, che ha visto le atlete campane affermarsi ai danni della squadra catanese di Torre del Grifo. Da lì il club biancazzurro ha voluto fare tappa e festeggiare il primo traguardo stagionale regalandosi un allenamento nella struttura di Vibo Marina, prima del rientro sotto il Vesuvio. Le giovani pallanuotiste, guidate dalla veterana coach Barbara Damiani, avevano infatti gareggiato allo Scuderi di Catania centrando la matematica certezza di qualificazione ai playoff per la promozione nella serie regina.

Intervistata, la coach Barbara Damiani ha espresso il suo parere sull’attuale momento sportivo della sua squadra: “L’importante nelle gare in vasca, al nostro livello, è conquistare i tre punti. C’è soddisfazione nell’aver raggiunto il traguardo dei playoff, ma restiamo concentrate. Abbiamo un mese di pausa e dobbiamo prepararci per affrontare al meglio i prossimi impegni”. Anche il direttore sportivo delle ragazze campane, Gianluca Leo, ha esplicitato la sua opinione: “Un plauso speciale va alla società Penta Nuoto Vibo di Vibo Marina ed al suo presidente, Daniele Murdà, per l’ospitalità concessa alle ragazze dell’Aktis Acquachiara. Oggi si è dato vita ad un gemellaggio tra le nostre realtà con annesso scambio di gagliardetti – ha Gianluca Leo – e tale ringraziamento particolare va quindi rimarcato da parte mia, del presidente Franco Porzio e dell’intera squadra che ha ricevuto un’accoglienza eccezionale. È proprio questo il vero e genuino significato degli sport acquatici”.