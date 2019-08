Ai domiciliari lascia la propria abitazione: arrestato nuovamente dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Calabria hanno tratto in arresto un reggino di 33 anni, allontanatosi dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari, arresto convalidato dall’Autorità Giudiziaria in sede di rito direttissimo.



Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, intensificati e strutturati dal Questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone, le attività di verifica del rispetto delle misure restrittive costituiscono uno dei prioritari compiti assegnati al personale della Polizia di Stato. I controlli vengono effettuati costantemente dai poliziotti onde evitare illecite inosservanze delle misure degli arresti domiciliari, disposte dall’Autorità Giudiziaria, ed eventualmente consentire l’aggravamento delle stesse misure in caso di ripetute violazioni.