Agricoltura, rifinanziata la “Nuova Sabatini” con 600 milioni per le Piccole e Medie Imprese

«Il Governo ha rifinanziato con ulteriori 600 milioni di euro la “Nuova Sabatini”. La misura è stata introdotta nel decreto Lavoro e Fisco e verrà completata con un emendamento nel decreto Sostegni bis, in corso di conversione a Montecitorio. Si tratta di uno dei principali strumenti di agevolazione, con l’obiettivo di potenziare la capacità produttiva delle piccole e medie imprese, agricole e agroalimentari in particolare, attraverso il sostegno all’acquisto o al leasing di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature, hardware e beni immateriali come software e tecnologie digitali a uso aziendale». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, che aggiunge: «Come avevamo fortemente richiesto, dunque, le imprese potranno presto tornare ad investire in beni strumentali.

Ciò grazie ai nuovi stanziamenti che rafforzano l’apposito strumento del ministero dello Sviluppo economico. Tali fondi consentiranno di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande, chiuso dallo scorso 2 giugno per l’indisponibilità di risorse. La misura, resa ancor più interessante dalle modifiche e semplificazioni dell’ultima legge di Bilancio, ha una crescente richiesta di finanziamenti per il rilancio dopo la pandemia». «Dal 2014 ad oggi, oltre 67mila imprese hanno potuto beneficiare – conclude Parentela – dei vantaggi dello Stato: con un investimento medio di circa 200mila euro per 126.237 domande ricevute e un contributo erogato di circa 2,1 miliardi di euro».