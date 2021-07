Agricoltura, la Regione pigia il piede sull’acceleratore per i pagamenti: 3000 i destinatari

A pochi giorni di distanza dall’elaborazione del decreto n. 11, relativo all’annualità 2020 della Domanda unica, grazie al quale sono state erogate risorse paria a 44.329.554,69 euro in favore di 58.330 beneficiari, l’organismo pagatore regionale Arcea ha autorizzato il pagamento del decreto n. 12, per un importo complessivo di 5.084.360,72 euro, destinati a 2.913 imprenditori agricoli calabresi.

«SINERGIA CON ARCEA»

«Stiamo pigiando il piede sull’acceleratore per quanto riguarda i pagamenti per aiutare il settore agroalimentare, asse portante dell’economia regionale, a uscire dalla pesante crisi scaturita dalla pandemia. L’ottima sinergia tra Arcea e il dipartimento Agricoltura – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e alle Risorse agroalimentari, Gianluca Gallo – ha portato all’erogazione, dal marzo 2020 a oggi, di oltre 392 milioni di euro, somma destinata a crescere dal momento che in questo mese di luglio sono previste ulteriori tranche di pagamenti che riguarderanno sia il Programma di sviluppo rurale che la Domanda unica».