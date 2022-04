Agorà democratiche, il gruppo dirigente del Pd si riunisce a Serra San Bruno per discutere dello sviluppo delle aree montane

Il Pd ha promosso un momento di approfondimento, che avrà luogo venerdì alle 17.30 a palazzo Chimirri a Serra San Bruno, per discutere delle possibilità di rilancio delle aree interne alla luce dei nuovi provvedimenti legislativi pensati per favorire uno sviluppo armonico del territorio. L’iniziativa – organizzata su impulso del dirigente regionale del partito e già consigliere regionale Luigi Tassone (a cui è peraltro affidata la relazione introduttiva) in sinergia con la Federazione provinciale e denominata “Ddl per lo sviluppo e la valorizzazione della montagna. Quali prospettive per i comuni montani?” – sarà moderata dall’esponente dell’Assemblea provinciale Rosanna Lo Iacono e prenderà avvio con i saluti del dirigente provinciale Vincenzo Damiani, del segretario provinciale Giovanni Di Bartolo, del dirigente regionale Enzo Insardà e del presidente dell’Assemblea provinciale Michele Mirabello.

Diversi saranno gli interventi che arricchiranno il dibattito dal punto di vista amministrativo e politico: Antonio Demasi (sindaco di Nardodipace), Antonino Schinella (sindaco di Arena), Vitaliano Papillo (sindaco di Gerocarne), Francesco Angilletta (sindaco di Mongiana), Vincenzo Costa (consigliere comunale di Fabrizia), Antonio Procopio (consigliere comunale di Serra San Bruno), Raffaele Mammoliti (consigliere regionale), Sebi Romeo (Direzione nazionale Pd), Antonio Viscomi e Enza Bruno Bossio (deputati della Repubblica), Marco Bussone (presidente nazionale Uncem) e Nicola Irto (segretario regionale Pd).

L’evento – che ricade nelle “Agorà democratiche” – rappresenta inoltre un segnale di attenzione del Pd verso le Serre vibonesi e costituisce un’occasione di discussione e confronto utile per programmare le scelte future.