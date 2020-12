Agguato in Calabria: 50enne assassinato a colpi di pistola

Un uomo di 50 anni, Giuseppe Gaetani, è stato assassinato nella serata di mercoledì in località Pantano Rotondo, a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. E’ stato sorpreso, sulla base di di quanto ricostruito dai Carabinieri, subito dopo aver lasciato la propria autovettura per rientrare a casa.

I colpi di pistola sarebbero stati esplosi da un secondo veicolo a bordo del quale si trovavano gli assassini che lo stavano seguendo. Nonostante i soccorsi, Gaetani è spirato mentre veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale cosentino “Annunziata”. Dai primi accertamenti eseguiti dagli investigatori, il 50enne in passato è stato molto vicino a Leonardo Portoraro, ucciso il 6 giugno di due anni fa dinanzi ad un ristorante di Villapiana e considerato uno dei personaggi di maggior spessore criminale delle cosche attive nella Piana di Sibari. Fu assassinato con sventagliate di mitra e colpi di pistola