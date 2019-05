Agguato al braccio destro di Pantaleone Mancuso: sparati 30 colpi di pistola

Sarebbero stati tre i sicari che hanno esploso, la notte scorsa, a Nao di Ionadi, i trenta colpi di pistola destinati al 45enne Dominic Signoretta, considerato dagli investigatori soggetto assai vicino all'”ingegnere, al secolo Pantaleone Mancuso.

L’uomo è riuscito a scampare alla furia omicida dei killer facendosi scudo con un piccolo muro. Acquattati al riparo di una siepe hanno aspettatoche abbandonasse la propria abitazione: in quel momento hanno teso l’agguato alla vittima designata. Sull’episodio stanno ora indagando i Carabinieri. Signoretta, implicato nell’inchiesta denominata “Mediterraneo”, ha ricevuto, in due gradi di giudizio, una condanna a 12 anni di carcere. Il reato contestatogli è quello di associazione finalizzata al traffico di droga: ha rivestito, secondo i giudici, un incarico di peso nell’ambito della criminalità locale per rifornire di droga anche il clan Molè.