Agguato a Iannello, Condello: “Massima vicinanza, la parte sana della comunità è con lui”

“Esprimo la mia più totale vicinanza e solidarietà al presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, vittima di un agguato, che va condannato con la massima determinazione”. Lo afferma il coordinatore provinciale di Italia Viva, Giuseppe Condello.

“Questi gesti deprecabili – aggiunge Condello – devono trovare la più ferma opposizione non solo da parte delle Forze dell’Ordine, che faranno luce sull’accaduto, ma anche della società civile. Invito Iannello, che conosco come persona perbene e sempre impegnata a fare il bene della propria comunità, ad andare avanti con il suo lavoro. La parte sana della comunità – conclude – è con lui e continuerà a sostenerlo”.