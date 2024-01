Aggressione Soriano, Tassone: “Servono immediati interventi di vigilanza”

“Preliminarmente il pensiero non può che andare a quei professionisti che con grande sacrificio e professionalità tengono alti i valori espressi dal Codice di deontologia medica e che rappresentano un modello per la comunità professionale tutta”.



È quanto afferma in una nota il dirigente e già consigliere regionale del Pd Luigi Tassone, commentando l’aggressione ai danni della Guardia medica di Soriano Calabro e di alcuni sanitari del 118 intervenuti a sua difesa.



“Tale inaccettabile e vile aggressione si aggiunge ad una serie di episodi di inaudita violenza, espressione di una situazione emergenziale rispetto alla quale è necessario intervenire urgentemente, ponendo in essere tutti gli atti di tutela che da troppo tempo avrebbero dovuto essere attuati e che richiedono un’analisi profonda della situazione in cui versano i servizi sanitari nella provincia di Vibo Valentia”. Secondo Tassone, “è chiaro che la soluzione alla spirale di violenza non possa essere, come prospettato dai vertici dell’Asp vibonese, la chiusura della postazioni di Guardia medica, soprattutto in un contesto in cui servono immediati interventi tesi a rivalutare il rapporto di fiducia tra operatori sanitari e cittadini. Per attenuare un fenomeno in rapido e inquietante peggioramento – conclude – servono nell’immediato interventi di vigilanza mirati a mettere in sicurezza le strutture sanitarie e le più capillari articolazioni del servizio sanitario sul territorio provinciali, queste ultime ancor più a rischio in quanto isolate e prive, spesso, dei più elementari dispositivi di protezione”.