Aggressione Soriano, Opi: “Indignati e scoraggiati, intervenga anche il prefetto”

L’Opi di Vibo Valentia, tramite il suo presidente, Stefano Moscato, alza la voce rispetto all’ennesima aggressione che si è consumata nei confronti di operatori sanitari. “Siamo indignati e nello stesso tempo scoraggiati – sostiene Moscato – perché non vediamo una via d’uscita alla risoluzione del problema. È semplicemente vergognoso che non ci sia un minimo di tutela per coloro che svolgono una professione al servizio della salute del cittadino”.

L’Ordine delle Professioni infermieristiche, nell’esprimere solidarietà all’infermiere e agli altri operatori sanitari aggrediti, auspica “un rapido intervento del prefetto, a cui chiederà con urgenza un incontro, affinché il problema della violenza contro gli operatori sanitari diventi una priorità istituzionale”.

L’episodio accaduto a Soriano è solo l’ultimo in ordine di tempo, dopo quelli registrati nel 2023 all’ospedale Jazzolino e al Penitenziario di Vibo Valentia.

“Assistiamo quotidianamente ad aggressioni verbali e fisiche – aggiunge Moscato – che non possono essere più tollerate. Lo slogan della Giornata nazionale contro la Violenza agli operatori sanitari #rispettachitiaiuta – conclude – deve diventare un monito per tutta la collettività, che deve condannare nella sua totalità queste ignobili azioni”.