Aggressione sanitari Soriano, FdI: “Condanna assoluta a modelli vili e delinquenziali”

“Ancora una volta siamo costretti ad esprimere solidarietà ad operatori sanitari che, nell’adempimento del loro dovere professionale, vengono aggrediti brutalmente”. Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia e il circolo cittadino di Soriano Calabro – Valle del Mesima nell’esprimere totale vicinanza alle vittime della vile aggressione avvenuta presso la guardia medica di Soriano Calabro, denunciano “lo stato di disagio etico e culturale di una minoranza che utilizza modelli vili e delinquenziali che ledono, non solo le vittime dell’aggressione ma, l’intero tessuto sociale del nostro territorio”.

“Nell’augurare una pronta guarigione alle vittime di tale violenza – affermano gli esponenti del partito di destra – auspichiamo e confidiamo che i responsabili di tali atti vengano assicurati alla giustizia e che tali gesti non si ripetano più contro gli operatori sanitari che si mettono al servizio della comunità e dei più vulnerabili e continuano ad operare in situazioni sempre più precarie in cui molte donne che espletano il ruolo di guardia medica notturna si trovano costrette ad essere accompagnate da familiari che rimangono al loro fianco per garantire l’incolumità di chi cerca di svolgere il proprio lavoro in un territorio sempre più difficile. La politica – concludono – non può tacere di fronte a tali problematiche, pertanto, oltre a rinnovare la solidarietà ai sanitari vittime di violenza, siamo pronti ad aprire un dialogo sui tavoli tecnici preposti al fine di scongiurare altri gesti simili che troppo spesso si ripetono”.