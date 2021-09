Aggressione ai Carabinieri di Arena, Schinella: “Vicino ai militari dell’Arma, tutelano la comunità”

“Esprimo anche in nome e per conto dell’intera comunità arenese la ferma condanna per la vile e deprecabile aggressione subita dai Carabinieri della Stazione di Arena, cui va tutto l’apprezzamento e la sentita gratitudine per il certosino e prezioso lavoro svolto a servizio della collettività e per sottrarre spazi alla criminalità”.

È quanto afferma il sindaco di Arena Antonino Schinella, nel commentare l’aggressione subita dai Carabinieri di Arena.

“Simili episodi – sostiene – che dimostrano una profonda ed intollerabile disumanizzazione e un totale disprezzo delle Istituzioni, non possono lasciarci indifferenti. Le Istituzioni ma anche la comunità civile non possono tollerare tali atti nei confronti dei quali è necessaria una risposta univoca e chiara che se da un lato appare come un doveroso supporto verso chi è impegnato nel difficile servizio quotidiano a tutela della collettività e dei valori della legalità dall’altro rappresenta una dura condanna verso chi, invece, vorrebbe calpestare le basilari regole della civile convivenza”.