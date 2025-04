Aggrediva i passanti: arrestato dalla Polizia

Personale dell’U.P.G. e S.P. della Questura di Crotone ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 33 anni, senza fissa dimora, accusato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate in danno di un cittadino italiano di 25 anni.



Più precisamente, gli operatori di polizia sono intervenuti in Piazza Pitagora, a seguito di una segnalazione giunta sull’utenza di soccorso che indicava un soggetto extracomunitario che, in evidente stato di agitazione, molestava i cittadini presenti nella piazza e dopo aver danneggiato alcune autovetture parcheggiate nel centro della citta, aggrediva i passanti.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno constatato la veridicità della segnalazione ricevuta.

L’aggressore, già noto alla Polizia di Stato, alla vista dei poliziotti intervenuti ha continuato a minacciare le persone presenti non desistendo dalla sua condotta e, al contrario, tentato di intimorirli con un atteggiamento aggressivo.

A tal punto, gli agenti hanno attuato le tecniche operative adeguate a questi casi e con l’arma taser in dotazione, lasciato partire l’impulso elettrico. Nonostante ciò, l’extracomunitario ha continuato a dimenarsi e gli agenti con un’azione fulminea lo hanno immobilizzato e tratto in arresto.

Dopo le formalità di rito è stato associato alla locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.