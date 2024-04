Aggredisce la madre con schiaffi e pugni e minaccia i poliziotti: arrestato un 38enne

Personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Corigliano- Rossano, all’interno dell’area urbana di Corigliano ha tratto in arresto un 38enne che, al culmine della ennesima lite con i propri genitori, ha aggredito la madre minacciandola con il collo di una bottiglia di vetro.



L’uomo, gravato da precedenti di Polizia per reati contro la persona, preso da un forte stato di agitazione ed ira, noncurante della presenza degli agenti intervenuti nell’immediatezza in soccorso della donna, ha continuato a minacciare la madre, opponendo resistenza agli stessi poliziotti.

Dopo aver contenuto l’uomo, è stato fatto giungere sul posto personale medico del 118 che

ha prestato le dovute cure all’anziana donna.

Successivamente, presso gli Uffici di Polizia del Commissariato di P.S. il soggetto ha reiterato le condotte violente e minacciose ed è stato tratto in arresto per i reati di maltrattamenti e resistenza a Pubblico Ufficiale ed al termine delle formalità di rito, tradotto presso la casa circondariale di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Su richiesta della Procura di Castrovillari, allo stesso è stata notificata l’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

L’indagato è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.