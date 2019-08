Aggredisce la figlia minorenne e finisce in manette

Agenti dell’Ufficio Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, a seguito di una segnalazione anonima al 113, sono stati inviati dalla Sala Operativa della Questura di Cosenza in Piazza XI Settembre. Giunti sul posto, hanno accertato l’aggressione da parte di M.B., 49enne bulgaro, ai danni di sua figlia minorenne.

Il personale della Polizia di Stato ha cercato di ricondurre M.B. alla ragione ed a farlo desistere dai modi violenti, ma questi si è scagliato contro gli stessi, prima verbalmente e poi fattivamente.

M.B. è stato tratto in arresto per violenza, resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale e sarà giudicato per direttissima.