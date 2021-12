Aggiunti 3 punti all’Ordine del Giorno del Consiglio regionale fissato per giovedì

La Conferenza del Presidenti dei Gruppi consiliari coordinata dal presidente Filippo Mancuso ha aggiunto oggi tre punti all’ordine del giorno della seduta convocata per giovedì 23 dicembre alle ore 10:

Proposta di legge n. 18/12^, di iniziativa del Consigliere regionale Caputo, recante: “Modifica della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini” (relatore: Consigliere Caputo);

Proposta di legge n. 19/12^, di iniziativa del Consigliere regionale Caputo, recante: “Autorizzazione all’acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte della società Fincalabra S.p.A. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2007” (relatore: Consigliere Caputo);

Proposta di legge n. 20/12^, di iniziativa del Consigliere regionale Caputo, recante: “Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)” (relatore: Consigliere Caputo).

Di conseguenza l’ordine del giorno (39 punti) è il seguente:

XII LEGISLATURA

4^ SEDUTA

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE 2021, ORE 10:30

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di provvedimento amministrativo n. 11/12^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, recante: “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024 e approvazione del Piano degli indicatori di bilancio esercizi 2022-2024″ (relatore: Consigliere Cirillo);

2) Proposta di provvedimento amministrativo n. 4/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2020 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR)” (relatore: Consigliere Montuoro);

3) Proposta di provvedimento amministrativo n. 7/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2020 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria)” (relatore: Consigliere Montuoro);

4) Proposta di provvedimento amministrativo n. 9/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2020 dell’agenzia regionale Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)” (relatore: Consigliere Montuoro);

5) Proposta di provvedimento amministrativo n. 8/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2019 dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC)” (relatore: Consigliere Montuoro);

6) Proposta di provvedimento amministrativo n. 10/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2020 dell’Agenzia regionale Calabria per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese (ARSAC)” (relatore: Consigliere Montuoro);

7) Proposta di provvedimento amministrativo n. 13/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto esercizio 2020 dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL)” (relatore: Consigliere Montuoro);

8) Proposta di legge n. 16/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Rendiconto Generale e Rendiconto Consolidato relativo all’esercizio finanziario 2020” (relatore: Consigliere Caputo);

9) Proposta di legge n. 17/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Adozione delle misure conseguenziali al giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020. Variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023” (relatore: Consigliere Caputo);

10) Proposta di provvedimento amministrativo n. 12/12^ di iniziativa della Giunta reginale, recante: “Approvazione del bilancio consolidato dell’anno 2020 della Regione Calabria (articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118) (relatore: Consigliere Caputo);

11) Proposta di legge n. 8/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Legge di stabilità regionale 2022” (relatore: Consigliere Caputo);

12) Proposta di legge n. 9/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024” (relatore: Consigliere Caputo);

13) Proposta di legge n. 10/12^ di iniziativa del Consigliere regionale P. Raso, recante: “Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all’articolo 23 della I.r. 15/2013″ (relatore: Consigliere Raso);

14) Proposta di legge n. 14/12^ di iniziativa del Consigliere regionale G. Neri, recante: “Proroga dell’entrata in vigore del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale ” (relatore: Consigliere Neri);

15) Proposta di legge n. 15/12^ di iniziativa del Consigliere regionale G. Neri, recante: “Proroga di un anno la scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019/2021″ (relatore: Consigliere Neri);

17) Proposta di legge n. 13/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali M. Comito, G. Arruzzolo, S. Cirillo, recante: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico) ” (relatore: Consigliere Comito);

20) Proposta di legge n. 6/12^ di iniziativa del Consigliere regionale S. Cirillo, recante: “Riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118″ (relatore: Consigliere Cirillo);

21) Proposta di legge n. 7/12^ di iniziativa del Consigliere regionale S. Cirillo, recante: “Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivante da sentenza esecutiva di condanna, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ” (relatore: Consigliere Cirillo);

22) Proposta di legge n. 2/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ” (relatore: Consigliere Cirillo);

23) Proposta di legge n. 3/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ” (relatore: Consigliere Cirillo);

24) Proposta di provvedimento amministrativo n. 14/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Prima Commissione consiliare permanente”;

25) Proposta di provvedimento amministrativo n. 15/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Consigliere Segretario della Prima Commissione consiliare permanente”;

26) Proposta di provvedimento amministrativo n.16/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Seconda Commissione consiliare permanente”;

27) Proposta di provvedimento amministrativo n.17/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Consigliere Segretario della Seconda Commissione consiliare permanente”;

28) Proposta di provvedimento amministrativo n.18/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Terza Commissione consiliare permanente”;

29) Proposta di provvedimento amministrativo n. 19/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Consigliere Segretario della Terza Commissione consiliare permanente”;

30) Proposta di provvedimento amministrativo n. 20/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Quarta Commissione consiliare permanente”;

31) Proposta di provvedimento amministrativo n. 21/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “ Elezione del Consigliere Segretario della Quarta Commissione consiliare permanente”;

32) Proposta di provvedimento amministrativo n. 22/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Quinta Commissione consiliare permanente”;

33) Proposta di provvedimento amministrativo n. 23/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Consigliere Segretario della Quinta Commissione consiliare permanente”;

34) Proposta di provvedimento amministrativo n. 24/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Sesta Commissione consiliare permanente”;

35) Proposta di provvedimento amministrativo n. 25/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Consigliere Segretario della Sesta Commissione consiliare permanente”;

36) Proposta di provvedimento amministrativo n.26/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Commissione speciale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa”;

37) Proposta di provvedimento amministrativo n. 27/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Consigliere Segretario della Commissione speciale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa”;

38) Proposta di provvedimento amministrativo n. 28/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “ Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Commissione speciale di vigilanza”;

39) Proposta di provvedimento amministrativo n. 29/12^ di iniziativa d’Ufficio, recante: “Elezione del Consigliere Segretario della Commissione speciale di vigilanza”.