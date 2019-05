Agenda rubata a bambino malato, il Comune di Pizzo: “Restituitela alla mamma”

“A nome mio personale e della comunità di Pizzo esprimiamo vicinanza, affetto e solidarietà alla nostra concittadina Valentina Sarlo ed alla sua famiglia, vittima di un gesto odioso che, più di ogni altra cosa, le ha portato via la preziosa agenda contenente la delicata storia sanitaria del piccolo Lorenzo, dall’ultimo anno sottoposto ad importanti cure oncologiche”.

È quanto dichiara il sindaco Gianluca Callipo unendosi a nome di tutta la Città all’appello forte a far trovare ed a recapitare alla famiglia Sarlo quello che “non può e non potrà mai essere considerato da nessuno oggetto di refurtiva”.

“Nell’essere vicini, tutti, ai sentimenti che in queste ore sta purtroppo vivendo la mamma di Lorenzo e quanti non le fanno mancare amore ed incoraggiamento come Amministrazione comunale – continua il primo cittadino – aderiamo e rilanciamo il messaggio #ritroviamolagendinadilorenzo con la speranza che prevalga comunque un minimo di sensibilità, di civiltà e di senso di umanità in quanti si sono comunque resi autori di un comportamento che condanniamo.

Si faccia riavere subito a mamma Valentina – conclude Callipo, ringraziando quanti sui social stanno sostenendo l’appello – quell’agenda che per lei e per tutta la comunità di Pizzo rappresenta il valore non solo simbolico ma il significato più autentico del legame straordinario che unisce ogni mamma al proprio figlio”.