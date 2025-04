Aft di Serra San Bruno, individuato il referente: è il dottor Franco Arena

Un ulteriore passo è stato compiuto per la realizzazione dell’Aggregazione funzionale territoriale, strumento che si tradurrà nell’aumento dell’offerta assistenziale negli Ambiti 1 e 2, vale a dire nel territorio che va da Nardodipace a Capistrano. I medici di Medicina generale hanno infatti individuato il nuovo referente nella persona del dottor Franco Arena, che si è detto “molto soddisfatto e determinato, come tutti gli altri medici, ad andare avanti nella concretizzazione dell’Aft”. “Farò di tutto – ha in particolare affermato – per accorciare i tempi perché stiamo parlando di un servizio che i cittadini non possono perdere e che assumerà un grande valore per la Sanità di prossimità. Di partenza, l’Aft garantirà la presenza di un medico (a turno) dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, più un infermiere, ma stiamo già pensando di portare la guardia medica in modo da assicurare un servizio h24. L’Aft – ha aggiunto – si occuperà principalmente di codici bianchi e verdi in modo da decongestionare il Pronto soccorso di Serra San Bruno facendo diminuire gli accessi impropri”. Secondo quanto filtra, la sede scelta dovrebbe essere quella del Consultorio familiare della cittadina della Certosa.