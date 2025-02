Affidati i lavori di completamento della SP 9 “Faggio del Re – Fabrizia – Laureana di Borrello”

Il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio, rende noto che sono stati affidati i lavori di completamento della strada SP 9 “Faggio del Re – Fabrizia – Laureana di Borrello” specificando che gli stessi “riguardano il completamento dell’arteria stradale di competenza della Provincia di Vibo Valentia”. “L’inizio dei lavori – afferma il primo cittadino – avverrà molto probabilmente in primavera. In merito al tratto di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria ho provveduto ad inviare una missiva, unitamente all’onorevole Denis Nesci, al fine di sollecitare l’avvio delle procedure per la sistemazione dell’arteria stradale che si trova in territorio reggino”.

Fazio ringrazia poi il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, e i tecnici, esprimendo “piena soddisfazione di tutta l’Amministrazione comunale”. “Noi – conclude Fazio – ci impegneremo ogni giorno per il bene della comunità fabriziese e lotteremo sempre per i nostri diritti”.