Adesso Reggio dovrà (ri)abituarsi ad avere un Sindaco

18:40 del 4 giugno 2026: Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Proclamato ufficialmente Primo Cittadino lui, proclamata ufficialmente liberata la città. Anche nella narrazione, dal tardo pomeriggio di oggi, 4 giugno 2026. A beneficio della salute, fisica e mentale, di ciascuno; a nutrimento dell’autostima, personale e comunitaria, è quanto mai necessario lasciare andare nel buio della Notte di Reggio Calabria i dodici anni di infelicità e scoraggiamento, di mestizia e depressione, di delusione e avvilimento che sono stati imposti dalle penose maggioranze avvicendatesi nell’affossamento della città.

Ignoriamo tutti quale sarà il futuro prossimo e l’avvenire remoto, adesso soltanto vagheggiabile, della sponda calabrese dello Stretto, ma conosciamo con certezza indistruttibile una verità: nessuno e niente potranno peggiorare i record di limitatezza e pochezza raggiunti dagli attori di un centrosinistra, quello reggino, che ha condannato la città e la Città Metropolitana a una stagione destinata a rimanere nella memoria per l’inefficienza e i danni prodotti. Proprio per queste ragioni, inoppugnabili, Adesso Reggio dovrà abituarsi ad avere un sindaco. Troppo a lungo orfana di una classe dirigente, troppo a lungo monca di una leadership, troppo a lungo privata degli organismi amministrativi che rendono possibile trasformare in realtà le aspirazioni di un popolo, Adesso Reggio dovrà riabituarsi a una guida forte: a un sindaco che indichi la visione e la via, a una Giunta comunale che ne rafforzi, con ideali e idee, l’ispirazione; a una maggioranza di centrodestra che, con progetti e obiettivi, traduca in risultati piani e intuizioni.

Questa è la nuova normalità. Una normalità che non può essere disgiunta da un sentimento intenso, capace di restituire al cuore e alla mente quel senso di appartenenza saccheggiato dai balordi razziatori di Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro dal 2014 in avanti. Cannizzaro ha avuto il merito indiscutibile, durante la campagna elettorale, dunque prima ancora di indossare per la prima volta la fascia tricolore, di infuocare di entusiasmo animi spenti dai metri cubi d’acqua scaricati ogni giorno dall’ignoranza politico-amministrativa che, come un demone, ha posseduto il soffio vitale della società reggina per un tempo apparso eterno. Adesso Reggio rincorre, con una vitalità repressa per anni e anni e anni, il proprio futuro: un futuro finalmente da inseguire con l’ottimismo dell’aspirazione e con il desiderio della bellezza, sapendo che essa non è più una chimera irraggiungibile.

Il cambiamento, che non può non avere come prima tappa il ripristino dell’ordine in ogni ambito, visibile e invisibile, trasferirà la città da una dimensione misera e miserabile a un carattere dalla chiara impronta euromediterranea, autenticamente internazionale. È questo ciò che brama e pretende il sindaco Cannizzaro; è questo ciò a cui deve puntare e tendere l’intera comunità se vuole liberarsi della nostalgia del futuro. Reggio Calabria, ora che può, deve ergersi a faro di modelli virtuosi partoriti nel profondo Sud della Penisola ma rifiniti, grazie alla perizia di piloti provetti, per essere esportati.

Perché il sogno non resti tale ma diventi un’esistenza solidamente tangibile, tre sono le componenti immancabili delle quali i reggini sono stati derubati: amore per i propri concittadini, consapevolezza del pregiato ruolo assunto, autorità dell’intelligenza e delle intelligenze. Tre elementi che il nuovo Primo Cittadino, Francesco Cannizzaro, ha già dimostrato di saper maneggiare nelle giuste dosi e, se necessario, anche in abbondanza. La speranza è che nessuno s’intrufoli con l’inganno per guastare questa preziosa alchimia.