Addobbi per le buche come decorazioni di speranza civica

Se il panorama sociale è desolante; se la classe dirigente conduce dritti verso il baratro in fondo al quale sono ammassati detriti di idee e sogni, visioni ed impegno; se gli irriducibili hanno un’educazione ed un garbo silenziosi sommersi dall’abbaiare dei “cani da guardia” che non sanno nemmeno di esserlo, siete a Reggio Calabria. Lì dove l’unica strada rimasta, l’unica da percorrere, con pazienza pari ad entusiasmo, per chi non ha la minima intenzione di cedere il passo all’invasione irresistibile dei branchi famelici di zotici istituzionali e villani di riporto, è quella della dedizione alle attività civiche, estemporanee o organizzate non importa, individuali o collettive non importa.

Il trend è ormai potente a tal punto da riuscire quasi a finire nel mirino degli sguardi, ancora sonnolenti, di una popolazione che, nella sua maggioranza, continua pigramente a guardare agli insulsi attori della politica da pollaio nella speranza mal riposta siano essi gli abili ed arruolati capaci di rendere vivibile una città. Loro, che non saprebbero da dove iniziare nemmeno se dovessero mettere a posto un “sottoscala”, o forse fin lì ci arrivano, chissà. Sta di fatto che, quando il percorso è quello dritto, senza curve né scorciatoie, della responsabilità sociale, gli unici padroni sono l’estro ed il bisogno di respirare aria pura di civiltà. Sempre con la pena nel cuore che si fa sorriso sul volto ed eccitazione nell’anima. Solo così è possibile affrontare le traversie di una città senza guida e senza meta: trasformare il raccapriccio in attivismo trascinante. Allora, pensare di trascorrere la giornata dedicata alla preparazione degli addobbi natalizi per adornare, con le decorazioni tipiche del periodo, le voragini stradali diventate, insieme ad altre ributtanti lordure autografate dagli “Unni di Palazzo San Giorgio”, non è soltanto genio, non è soltanto amore senza confini per la propria comunità, ma un “pugno gentile” verso costoro e, soprattutto, verso la noncuranza dei troppi. Quei troppi che nella loro arretratezza senza limiti nulla possono se ridotti a comparse, nell’orribile film della maleducazione quotidiana. Domati dalle buone maniere di chi, come Monica Bolignano, ha indossato, lo fa ogni giorno, i panni della cittadina consapevole del valore racchiuso nel bene comune e, dopo aver preparato con le sue mani gli ornamenti, li ha appesi a quelle reti arancioni che fanno brutta mostra lungo le vie di una città sperduta e perduta. In questo buio pesto e mesto, ad accendere gli interruttori della cultura civile sono persone come Monica, sono uomini e, soprattutto, donne, che offrono il loro tempo libero dalle inquietudini giornaliere all’amorevole cura dell’ambiente casa di tutti, all’ostinata custodia della natura, alla protezione del futuro attraverso la messa a riparo dei tesori di un passato splendido in cui arte e storia coprono l’immondizia morale e materiale di questo presente malinconicamente caduto nella fossa dell’apatia.