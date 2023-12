Addio al geometra Francesco Fruci, De Nisi: “Filadelfia perde un pezzo di storia”

«Un vuoto incolmabile che deve rappresentare una memoria costante di esempio per tutti noi che lo abbiamo conosciuto e per le future generazioni». Francesco De Nisi, consigliere regionale e segretario in Calabria di Azione, manifesta sincera commozione per la scomparsa del geometra Francesco Fruci.

«Un professionista stimato e apprezzato – aggiunge De Nisi –, un uomo buono, d’altri tempi, un autentico “monumento” della comunità di Filadalfia alla quale ha dedicato per oltre un cinquantennio tutto se stesso favorendone sviluppo, crescita e modernizzazione».

De Nisi, oltre al cordoglio istituzionale, ricordando le doti politiche di Fruci esprime anche quello personale alla famiglia e ai figli.

«A lui – evidenzia ancora – va pure il merito di essere stato un oculato e attento amministratore, avendo ricoperto il ruolo di consigliere e assessore comunale.

Sempre attento alla crescita sociale della nostra cittadina, ha sempre manifestato attenzione per la politica nazionale e locale di cui è stato un fine osservatore con occhio critico e propositivo».

Poi conclude: «Il geometra Francesco Fruci ci lascia in eredità lo sguardo attento sulla sua Filadelfia di cui, con fare attento e cortese, ne è stato un fulgido paradigma».