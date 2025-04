Addio a Michele Traversa: il commosso ricordo di Maurizio Gasparri

Si è spento stasera, all’età di 76 anni, Michele Traversa, storico esponente del centrodestra, già deputato, consigliere e assessore regionale della Calabria, presidente della Provincia di Catanzaro e sindaco del capoluogo per alcuni mesi.

Commosso il ricordo di Maurizio Gasparri: “Partecipo al dolore della famiglia e di tutti i calabresi per la scomparsa di Michele Traversa. Uomo generoso e di cristallina onestà ha ricoperto tanti incarichi, distinguendosi per operosità e capacità di ascolto. Presidente della Provincia di Catanzaro, assessore regionale, sindaco, deputato, dirigente politico e sindacale, ha creato lavoro, ospedali, università, alberghi, parchi, classi dirigenti, amicizia. Uomo del fare, ha raggiunto molti traguardi, ma avrebbe meritato ancora di più. Ne ho apprezzato l’affetto, la lealtà e il sostegno in lunghi anni di militanza e di presenza sul territorio. L’ho visto impegnato su mille fronti, ma lo ricordo in particolare, con commozione, impegnato fisicamente nella realizzazione del parco delle biodiversità di Catanzaro, città che gli deve molto. E quel parco dovrebbe essere dedicato a lui, a un uomo perbene, che ha dato tanto a tutti noi e al quale avremmo dovuto dire e dare molto di più”.